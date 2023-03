MAR10 DAY – Veja fotos e conheça as atrações da Super Nintendo World

Redação

Em 10 de março, comemora-se o MAR10 Day (Dia do Mario), em homenagem ao personagem mais icônico da Nintendo. A data é uma boa oportunidade para planejar um passeio ao Universal Studios Hollywood, nos Estados Unidos, que inaugurou recentemente uma área inteira dedicada às criações da empresa japonesa.

Batizado de Super Nintendo World, o espaço reúne inúmeras atrações relacionadas aos games da Nintendo. Cores vibrantes, lugares interativos e arquitetura que recria cenários dos jogos são alguns dos fatores que deixam o ambiente ainda mais especial. Abaixo, veja fotos detalhes de 10 atrações imperdíveis na área temática.

MAR10 Day: atrações no Super Nintendo World

Mario Kart: Bowser’s Challenge

Power-Up Band

Toadstool Cafe

1-UP Factory

Meet & Greet

Piranha Plant Nap Mishap

Koopa Troopa POWer Punch

Goomba Crazy Crank

Thwomp Power Panel Panic

Bowser Jr. Shadow Showdown

Mario Kart: Bowser’s Challenge

Esta nova atração tecnológica, inspirada no videogame Mario Kart, mistura perfeitamente realidade aumentada com tecnologia de projeção mapeada. Ambientados em um cenário multi-sensorial, os visitantes usam óculos de realidade aumentada para mirar os adversários e lançar cascos para atrapalhá-los (assim como no videogame).

Power-Up Band

Com o uso da Power-Up Band, os visitantes podem interagir com diversas atrações do local. As pulseiras são temáticas de personagens e permitem competir com outras equipes para ver qual deles consegue acumular o maior número de moedas digitais ao longo do dia. Para aproveitar ao máximo, é preciso sincronizar o gadget ao aplicativo oficial do Universal Studios Hollywood.

Toadstool Cafe

Este é um restaurante comandado pelo próprio Chef Toad. Totalmente original, o Toadstool Cafe apresenta um menu delicioso e instagramável. Alguns exemplos são a sopa de cogumelos, a salada em formato de Piranha Plant e o tiramissu em formato de bloco de pergunta.

1-UP Factory

A loja oferece uma variedade de roupas temáticas, souvenirs e produtos colecionáveis, criados exclusivamente para a Super Nintendo World, como moletons, chaveiros, acessórios para cabeça, doces e pelúcias.

Meet & Greet

Os fãs de Nintendo têm a oportunidade de se encontrar e tirar fotos com Mario, Luigi e a Princesa Peach. Mario e Luigi ficam no centro da área, enquanto a Princesa Peach espera pelos fãs no seu gazebo perto do Peach’s Castle.

Piranha Plant Nap Mishap

No desafio Piranha Plant Nap Mishap a meta é desligar os despertadores que estão tocando, batendo no topo de cada um, antes que a Piranha Plant acorde.

A atração é um dos quatro principais desafios na área temática. O objetivo final é passar por cada um deles para coletar chaves e desbloquear a batalha contra o personagem Bowser Jr.

Koopa Troopa POWer Punch

Para liberar a chave desta prova, é preciso atingir o bloco POW azul que fica no alto da parede. Para isso, os participantes devem socar o bloco POW amarelo no momento certo para que o casco giratório saia do tubo verde e atinja o bloco POW azul.

Goomba Crazy Crank

Neste jogo, o visitante deve girar uma manivela o mais rápido possível para derrubar o Goomba. Ao cumprir cada desafio, ele ganha uma nova chave.

Thwomp Power Panel Panic

O desafio consiste em tocar os blocos azuis para transformá-los em amarelos. É preciso deixar todos amarelos o mais rápido possível, antes que o Thwomp misture tudo de novo.

Bowser Jr. Shadow Showdown

Depois de coletar todas as chaves, é hora de se preparar para a batalha final. 10 jogadores se posicionam e uma luz projeta a sombra de cada um em uma parede. Durante esse jogo cronometrado, o visitante precisa acertar os Bob-ombs que caem, dar soquinhos nos Blocos de Perguntas e até abaixar para desviar das Bullet Bills. Cada acerto faz com que o jogador ganhe pontos – o objetivo é alcançar a pontuação mais alta e, claro, derrotar Bowser Jr.

