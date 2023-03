China sinaliza que retomará compras 'oportunamente'

10/03/2023 | 08:13



As autoridades sanitárias chinesas sinalizaram ao governo brasileiro que retomarão as importações de carne bovina "oportunamente". O aceno foi dado em reunião bilateral na noite da última terça-feira, 7, quando o Ministério da Agricultura repassou à Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) as últimas informações técnicas a respeito do caso isolado e atípico de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) - doença popularmente conhecida como "mal da vaca louca" - detectado em um animal no Pará em fevereiro.

Do lado brasileiro, a avaliação é de que não há o que ser feito neste momento para a retomada das exportações. Ainda assim, o governo mantém a expectativa para desembaraço das vendas externas antes da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país no fim do mês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.