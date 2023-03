MC Guimê e Ricardo Alface são os últimos a deixar a Prova do Líder no BBB23

10/03/2023 | 08:11



Prova de resistência relâmpago! Dessa vez, os brothers não estenderam a disputa por muitas horas. Na manhã desta sexta-feira, dia 10, Amanda e Cara de Sapato não conseguiram cumprir o desafio no tempo e entregaram de bandeja a liderança para a dupla MC Guimê e Ricardo Alface.

Caso você não tenha acompanhado o programa ao vivo da última quinta-feira, dia 9, fique aqui, que a gente te explica. Tadeu Schmit pediu que os brothers se organizassem em duplas. Fred e Domitila estavam fora do game, já que não participar da prova era mais um castigo do Quarto Branco, e Cezar Black foi vetado pelo líder. Deixando apenas dez participantes na disputa.

Para ganhar, eles precisavam ser estratégicos e rápidos. A prova simulava um serviço de entrega. Portanto, uma pessoa da dupla precisava encontrar o pacote correto, que era sinalizado no telão, e entregar para o parceiro, que colocava no carro. Quem não conseguisse cumprir a tarefa no tempo correto, estava fora.

Para apimentar ainda mais, Tadeu Schmidt avisou que as duplas que perdessem ainda teriam que enfrentar uma consequência.

Resumo da madrugada

Com menos de um hora de prova, Sarah e Aline foram eliminadas, com isso, elas acabaram ficando de fora da próxima Prova do Líder. Três horas depois, Bruna Griphao e Larissa também deixaram o provódromo e foram direto para Xepa. Com cinco horas, Marvvila e Gabriel também saíram, sendo proibidos de comprar o poder Curinga.

Com isso, a disputa continuou até a manhã desta sexta-feira, dia 10, com Cara de Sapato e Amanda contra Guimê e Alface. No entanto, o lutador e a médica não conseguiram cumprir o desafio a tempo, deixando a possível liderança na mãos do cantor e do biomédico.

Vale lembrar que o resultado só é confirmado no programa ao vivo por Tadeu Schmidt. Inclusive, caso a vitória se confirme, os brothers ainda terão que decidir quem fica com o líder e quem levará 20 mil reais para casa.