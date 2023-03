Cavalos voltam ao Parque da Água Branca

10/03/2023 | 08:02



Depois de uma ausência de 23 anos, os cavalos de raça voltam a exibir suas performances no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo, considerado o berço da equinocultura nacional. Mais de 130 animais foram desembarcados no espaço e já participam da 36ª Exposição Interestadual do Cavalo Árabe, aberta na manhã desta quinta-feira, que prossegue até domingo. A entrada é gratuita.

A retomada acontece depois da concessão do Água Branca para o grupo Reserva Parques, formalizada em setembro de 2022. Em cinco anos, serão investidos R$ 40 milhões em intervenções. A nova gestão tem planos de resgatar a vocação do espaço de 137 mil metros quadrados para exposições e eventos ligados ao agro e ao meio rural. Desde 1929, quando foi criado, o Parque Dr. Fernando Costa, nome oficial do Água Branca, foi sede de exposições de provas zootécnicas.

A realização da exposição resultou de uma conversa entre os novos gestores e dirigentes da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA), que tem sede no interior do parque. Além de criadores da raça de cinco Estados brasileiros e do Distrito Federal, há profissionais do Chile e do Catar. Os animais participam de disputas em duas modalidades: halter, que analisa a conformação do animal em cabresto; e performance, na qual os cavalos são julgados em movimento, em vários estilos.

Conforme o vice-presidente da associação, Francisco Vilaró Carrasco, criadores dos dois países convidados têm demonstrado cada vez mais interesse nos animais da criação nacional da raça. "Temos muitos animais brasileiros sendo exportados e não só para o Catar, como também para Bélgica, Arábia Saudita, Estados Unidos e Alemanha", disse.

Para receber eventos como esse, o Parque da Água Branca passou por uma recuperação geral na infraestrutura. "Quando assumimos, demos o primeiro choque de zeladoria, com água, sabão, tinta, prego, alicate para deixar o local apto a receber público e participantes. Queremos usar esse evento como cartão de visitas da nossa gestão para que outros eventos ligados ao agro voltem ao Parque Água Branca", disse o sócio gestor do Reserva Parques Rogério Dezembro. O grupo também responde pela gestão dos Parques Villa-Lobos e Cândido Portinari.

Conforme o gestor, outro evento será a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária, acontece entre os dias 10 e 14 de maio. Vai oferecer produtos agrícolas oriundos de assentamentos e acampamentos de todo o País, e volta ao parque após cinco anos. Na última edição, em 2018, o local recebeu 410 toneladas de 1,6 mil produtos. "Temos outras atrações em negociação que ainda serão anunciadas", disse Dezembro.

ALTA PERFORMANCE

Para os apreciadores de cavalos de alta performance, as provas da exposição serão um prato cheio. Uma das modalidades, o hunter pleasure, é muito popular em diversas raças e inspirada no milenar esporte de caça à raposa da Inglaterra. Passadas largas e firmes, temperamento calmo e atento, cabeça e pescoço mais baixos são características de um cavalo de hunter. A casaca do cavaleiro se assemelha às do hipismo clássico, bem como o capacete.

Já o western pleasure reflete o animal que no velho oeste americano tinha de percorrer grandes distâncias a trote ou galope. As provas incluem rédeas, tambor e baliza. E no english pleasure os animais têm de apresentar elevação do pescoço e cabeça, e cadência em trote e galope.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.