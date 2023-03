Exposição homenageia Dona Onete

10/03/2023 | 07:01



"Treme, treme, treme." O refrão da canção Jamburana não só tornou Dona Onete famosa dentro e fora do Brasil, mas ajudou a divulgar a cultura do Pará, onde nasceu. O carimbó chamegado, ritmo dançante que ela mesma criou e que nunca mais saiu de cena.

OCUPAÇÃO

Nada mais justo que ela seja homenageada com a Ocupação Dona Onete, que começa na quarta, 15, no Itaú Cultural, com 120 peças que contam a vida e a carreira da cantora e compositora que em junho completa 84 anos.

Galiana Brasil, gerente dos Núcleos de Artes Cênicas, Música e Literatura do Itaú Cultural, afirma que Dona Onete simboliza a diversidade de valores e forças com as quais o brasileiro precisa se conectar. "Ela é sonoridade, território e visualidade de uma região que tanto nos impacta quanto nos ensina", diz. Para representar tudo isso, além de fotografias, estão cenários que remetem a lugares da vida de Dona Onete, como o Mercado Ver-o-Peso, de Belém, e elementos de sua religiosidade.

A ocupação mostra também a vida de Ionete da Silveira Gama, nome de batismo de Dona Onete, antes da fama - que começou tardia, depois dos 60 anos. Na exposição estão registros dela como professora, profissão que ela começou a exercer aos 16 anos.

A Ocupação Dona Onete traz experiências táteis e audiodescritivas pensadas para acessibilidade do público cego e/ou com baixa visão. l

Abre 4ª (15). 3ª a sáb., 11h/20h; dom., 11h/19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Gratuito. Até 18/6. bit.ly/donaonetemostra

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.