Água Santa aposta na humildade e união do time para o jogo contra o Tricolor

Pedro Lopes



10/03/2023 | 06:07



O Água Santa segue com a sua preparação diária de olho no confronto contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para esse difícil desafio, o time aposta na humildade e na união entre os atletas como forma de vencer o importante duelo.



A avaliação é do zagueiro Rodrigo Sam ao projetar a partida contra o Tricolor, que será no Allianz Parque. “Nosso grupo já demonstrou durante a competição que é capaz, com muita humildade e trabalho. Vontade e entrega não vão faltar da nossa equipe”, afirmou.



O Netuno vem de quatro vitórias seguidas e chega para nas quartas de final confiante.<TB><EM><TB>“É um momento especial. Estou muito feliz em poder ajudar o Água Santa a ter uma sequência importante de vitórias, mas principalmente pela classificação. Quem errar menos se classifica. E estamos trabalhando forte para dar sequência ao bom momento”.



Um dos grandes feitos da equipe no Paulistão, além da classificação, foi ter terminado a fase de grupos com a mesma pontuação de seu adversário. Tanto o Água Santa quanto o São Paulo empataram no número de vitórias (7), empates (2) e derrotas (3). Porém ,o Netuno ficou atrás no critério dos gols marcados. Enquanto balançou as redes em 13 oportunidades, o São Paulo marcou 23 vezes.