São Bernardo, que nunca passou do mata-mata, busca avançar no Paulistão

Pedro Lopes



10/03/2023 | 06:06



Apesar da euforia de estar pela terceira vez nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Bernardo FC tem um grande desafio para superar o seu próprio retrospecto histórico na competição. Mesmo com a segunda melhor campanha da fase de grupos, o time nunca conseguiu passar dessa etapa do mata-mata nas edições anteriores do torneio. Esse fato pode pesar no confronto deste ano contra o Palmeiras, amanhã.

O Tigre já disputou as quartas de final em outras duas oportunidades. A primeira vez que a equipe participou dessa fase foi justamente contra seu adversário de sábado, o Palmeiras. O confronto aconteceu no estadual de 2016, quando o São Bernardo FC foi derrotado por 2 a 0 pelos donos da casa, com gols de Alecsandro e Gabriel Jesus.



Após essa partida, foram cinco anos sem conseguir avançar da fase de grupos do torneio. Em 2022, já comandado por Márcio Zanardi, o São Bernardo FC enfrentou o São Paulo no mata-mata. No entanto, se despediu do Paulistão ao sofrer uma goleada por 4 a 1, com gols de Nestor, Pablo Maia, Marquinhos e Calleri para o Tricolor. Já Matheus Davó, que hoje joga pelo Cruzeiro, marcou o único gol do time nas participações nas quartas de final do clube.



Pelo segundo ano consecutivo, a equipe chega para as quartas de final em um bom momento. O gerente de Futebol do São Bernardo FC, Daniel Flumignan, foi o único da equipe que participou das três disputas nas quartas de final. Para o confronto de amanhã, o dirigente afirma que vê um time mais maduro e unido. “É uma imensa satisfação estar presente nesses momentos da vida do São Bernardo. Em 2016 chegamos com uma equipe bem competitiva assim como agora. Infelizmente não conseguimos avançar. Agora em 2023 vejo o São Bernardo FC mais maduro até mesmo como instituição”, afirmou.



AMADURECIMENTO

Flumignan destacou ainda que a chegada do Tigre pela segunda vez de forma consecutiva mostra um amadurecimento maior de todos envolvidos. “Isso não é garantia de vitória, mas comprova a nossa seriedade na implantação dos processos internos e evolução do clube como instituição que tem apenas 18 anos de história”, afirma o dirigente, que era o goleiro da equipe em 2016.