Domitila volta para a casa após horas presa no Quarto Branco do BBB23

10/03/2023 | 00:10



Depois de muito suspense, Domitila voltou para casa do BBB23. Ao perder o duelo contra Fred, a sister teve que permanecer no local de prova, já que apenas o youtuber foi autorizado pela produção a retornar para sede - deixando todos preocupados com o futuro dela no programa.

Mas, como o público já sabia, tudo não passava de um brincadeirinha da produção - que sempre está a fim de ver os brothers esquentarem a cabeça para entender as dinâmicas do reality.

Na noite desta quinta-feira, dia 9, Domi voltou para casa um pouco antes da Prova do Líder. Como ela já está no paredão, sem direito a bate-volta, a sister não poderá participar da prova. Assim como Fred, que está imune.

Para quem você está torcendo essa semana?