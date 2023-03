Pinchiari no Conselho Federal de Odontologia

Da Redação



10/03/2023 | 06:02



O vereador de Santo André Marcos Pinchiari (PSDB) esteve em Brasília na terça-feira (7) para tomar posse, na condição de cirurgião dentista, como integrante da Comissão Parlamentar do CFO (Conselho Federal de Odontologia), entidade que regula o exercício da odontologia no País. A função da comissão é justamente analisar os projetos de lei em tramitação – hoje existem 90 – no Congresso Nacional. A indicação pelo nome de Pinchiari (na foto acima, com Claudio Miyake, secretário geral do CFO e Juliano do Vale, presidente do CFO) partiu do presidente do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo), Braz Antunes Mattos Neto, pelo trabalho do tucano em projetos sobre o tema. “Desde criança aprendi a amar a odontologia pelo exemplo de meus pais. Sinto-me honrado em representar Santo André e o Estado na esfera nacional”, disse Pinchiari.

Bastidores

São Bernardo aprende com Santo André

A Prefeitura de Santo André recebeu nesta semana visita de uma equipe de São Bernardo, que veio conhecer de perto as novas bocas de lobo inteligentes da cidade, que possuem um cesto que impede que os resíduos que chegam às galerias de águas pluviais e acabem dentro dos rios e córregos. Atualmente, Santo André é a única cidade da região que possui esta tecnologia. A comitiva, que esteve na quarta-feira (8), conheceu também o Centro de Controle Operacional Integrado do Departamento de Manutenção e Operação, onde os técnicos puderam observar como o sistema em operação é acompanhado.