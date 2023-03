Palavra do Leitor - 10 de março de 2023

Da Redação



Alex Manente

O Grande ABC literalmente demonstra saber votar na competência e responsabilidade de seus representantes políticos, o que demonstra a maturidade de seus eleitores na escolha correta dos seus representantes, que, com certeza, demonstraram respeito e compromisso em suas ações coletivas em favor dos direitos e segurança da população. Neste sentido, parabenizo o deputado Alex Manente por mais esta lei aprovada de sua proposição, em proteção das mulheres alvos de profissionais anestesistas durante cirurgias, que, ao meu ver, envergonham a categoria, devem ser presos e expulsos (Política, ontem). Esta urgente ação é um exemplo mundial de respeito aos direitos da mulher e das famílias, colocando fim nestes episódios dolorosos.



Euclides Marchi - Santo André



Invasões – 1

Invasões a áreas produtivas realizadas pelo MST avançam pelo País. A equipe do governo não criticou publicamente as últimas invasões e diz que manterá diálogo com os invasores visando à desocupação das áreas. Diferentemente do ocorrido em 8 de janeiro, quando uma grande invasão em uma área não produtiva na Capital Federal gerou críticas contundentes da equipe governamental e a prisão de centenas de invasores que até hoje são mantidos em um campo de concentração montado em Brasília. Enquanto isso Lula, o hipócrita, mantém silêncio.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Invasões – 2

Na invasão/destruição antidemocrática praticada em 27 de fevereiro de 2023 pelos comunistas, terroristas e fascistas nas fazendas da Suzano no Sul da Bahia, quantos foram presos pela Polícia Federal e aonde estão? Em que infrações serão enquadrados? Em quanto foi orçado o prejuízo? Só os vândalos ou também os prováveis mandantes ressarcirão a Suzano pelos danos causados?



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Emendão

Quem vê o governo que aí está certamente fica confuso, pois tinha um discurso em campanha e, uma vez eleito, o discurso é outro. Para não apoiar a abertura da CPMI, o governo está comprando parlamentares. Tudo como antes no castelo de Abrantes. Tivemos o Mensalão, o Petrolão e, agora, o Emendão. Se vota com o governo, leva uma grana; se não, fala sozinho. De 2003 para cá nada mudou, apenas a corrupção vem sendo aperfeiçoada. O que esperar? Vergonha na cara daqueles que se colocam contra o governo e que se mantenham firmes na decisão de seus votos. Do contrário, as urnas vão cobrar.



Izabel Avallone - Capital



Venezuela

É de se questionar; por que Lula, que se diz pai dos pobres, continua apoiando o déspota presidente da Venezuela, Nicolás Maduro? Como informa a imprensa, em dez anos de governo, Maduro deixa um rastro de 75% da população, ou 22 milhões pessoas, literalmente vivendo como miseráveis. Como comparação, mas, doloroso, no Brasil são 33 milhões, ou 16% da população que vivem com insuficiência alimentar... A situação só não é pior porque milhões de venezuelanos fugiram do País, inclusive muitos vivem pelo Brasil. A Venezuela é uma ditadura controlada também por milícias violentas e criminosas, e tem a mais alta inflação do mundo. Milhões de crianças não vão à escola! Desemprego alto! Salário mínimo de US$ 5, ou R$ 26, por mês. É dramática a vida deste povo, que vive com bem menos que US$ 1,90, ou R$ 9,80, por dia. E para indignar ainda mais, o valor da cesta básica para os venezuelanos é de US$ 372, ou R$ 1.934! E estamos falando de um País, que tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta, porém sem recursos e especialistas para operar a extração etc. O governo brasileiro pode ajudar a Venezuela, desde que Lula não idolatre Nicolás Maduro, mas cobre dele a restauração da democracia e do bem-estar deste, abandonado povo.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)