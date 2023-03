Chega de tragédias!

Da Redação



10/03/2023 | 06:00



Sensível às mazelas provocadas pela submoradia no Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se associou ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para investir em projeto destinado a retirar 25 mil famílias que vivem em zonas de risco em encostas e áreas próximas à Represa Billings. Os valores envolvidos – cerca de R$ 6 bilhões – dão uma ideia da magnitude da operação, que vem ao encontro da mobilização da sociedade civil organizada nas sete cidades em torno da constituição imediata do Fórum Regional de Habitação, ideia encampada por este Diário. As recentes tragédias ocorridas nas cidades do Litoral Norte e em Mauá, na região, expuseram a urgência do tema.



O projeto envolve prefeituras de oito municípios – os sete da região mais a Capital. O objetivo do programa é remover as famílias que hoje ocupam irregularmente as áreas próximas à Billings, correndo risco de serem mortas ou ficarem desalojadas em caso de chuvas fortes ou de prejudicar a capacidade de produção de água da represa, por causa da poluição. A diretriz é produzir a menor mudança físico-territorial possível, de modo a reduzir resistências ao projeto. Pretende-se buscar recursos por meio de empréstimo com órgão internacional, possivelmente o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e se associar ao governo federal para conseguir investimentos via Minha Casa, Minha Vida.



Tarcísio tem demonstrado preocupação com a questão da moradia precária em São Paulo. O governador parece sincera e extremamente impactado pelas catástrofes com que foi recepcionado em sua chegada ao Palácio dos Bandeirantes, o que fez com que passasse a tratar o tema como prioridade. O republicano estará hoje em São Bernardo, onde deverá dar mais detalhes sobre o projeto habitacional em parceria com o Consórcio – instituição por onde devem tramitar todos os assuntos comuns às cidades da região. A iniciativa merece ser celebrada como passo importante para o Grande ABC deixar de se enlutar a cada estação chuvosa, como faz há muitas décadas. Chega de tragédias!