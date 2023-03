Randolfe: Lira está certo; não temos número constitucional na Câmara

09/03/2023 | 20:46



O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou na tarde desta quinta, 9, concordar com a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que o governo federal não tem base constitucional na Casa legislativa.

"Ele está certo. Nós ainda não temos número constitucional na Câmara. Temos no Senado, mas na Câmara nós ainda não temos", disse Randolfe aos jornalistas.

"Houve circunstância distinta entre Câmara e Senado. No Senado houve um teste de base. Nós consolidamos nossa base com 49, acho que podemos chegar a 55 senadores. Na Câmara não", continuou.

Nesta semana, durante evento empresarial, Lira deu um recado ao dizer que, até o momento, o Executivo ainda não tem força para aprovar matérias simples, ainda mais textos que exigem alteração constitucional.

O líder afirmou que o Executivo só saberá o tamanho na base da Câmara quando houver o primeiro painel na Casa. Ele evitou estimar os números de votos que o União Brasil daria ao governo e disse esperar a consolidação de um bloco com mais da metade absoluta, que representa 257 votos de 513 no total.