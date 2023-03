Grande ABC começa 2023 com geração de mais empregos formais, mostra Caged

Eric Fujita



O Grande ABC criou um total de 192 empregos com carteira assinada no primeiro mês do ano. Essa quantidade de vagas formais representa uma geração 31,50% superior em relação a janeiro do ano passado, quando foram 146 postos de trabalho.

Os dados fazem parte do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados na tarde desta quinta-feira (9) pelo Observatório Grande ABC. A entidade é responsável por fazer esse recorte em âmbito regional. O comportamento registrado na região vai na contramão do que aconteceu no País, segundo o próprio Caged. O volume de geração de empregos formais no Brasil foi 50,2% menor em janeiro, quando foram criados 83.297 vagas. No mesmo mês de 2022, esse número foi de 167.269.

De acordo com o observatório, quatro cidades registraram saldo positivo: São Caetano (475); Diadema (234); Rio Grande da Serra (33) e Mauá (26). Entre os municípios que perderam vagas, estão Santo André (-503), São Bernardo (-68) e Ribeirão Pires (-5). As informações do Caged recortadas pelo Observatório apontam ainda que a região apresenta um acumulado de empregos gerados de 30.383 nos últimos 12 meses (entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023).

