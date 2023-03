Chuva forte causa alagamentos em Santo André nesta quinta (9)

Heitor Mazzoco



09/03/2023 | 18:54



A forte chuva da tarde desta quinta-feira (9) causou alagamento na Avenida das Nações, no Novo Oratório, em Santo André. Ninguém ficou ferido, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), informou que a maior concentração de água de chuva nesta quinta ocorreu nas regiões da Vila Prudente e Sapopemba, que fazem divisa com São Caetano e Santo André.



“A sexta-feira (10) deve apresentar tempo nublado e chuvoso, inclusive com registro de precipitações durante a madrugada. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria, com termômetros variando entre mínimas de 18°C e máximas de 28°C. As chuvas voltam a ganhar força no período da tarde, com raios e rajadas de vento”, alerta o CGE para esta sexta. No sábado (11), “o sistema frontal começa a se afastar do Litoral Paulista e o sol aparece entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. As chuvas retornam no período da tarde, na forma de pancadas.”



Até as 16h desta quinta, o Corpo de Bombeiros informou que a Capital e a Região Metropolitana registraram 45 quedas de árvores e 19 pontos de enchentes. Na quarta-feira (8), o telhado de uma casa em Mauá caiu e atingiu duas crianças, que tiveram ferimentos leves. Ruas em São Bernardo ficaram alagadas e duas árvores em Diadema caíram. Na Capital, uma mulher não conseguiu deixar o carro e morreu afogada em Moema, na Zona Sul, quando o veículo ficou submerso.

TRENS PARARAM

Também nesta quinta, os trens da CPTM tiveram a circulação interrompida por conta de alagamentos na via. Os vagões não circularam entre as estações Santo André e São Caetano. A situação foi normalizada.



MAUÁ NO ESCURO

Por conta das chuvas, a Braskem informou nesta quinta-feira ter acionado o flare (tocha alta das indústrias) depois de uma queda de energia ser registradas por volta das 15h.



Sobre os transtornos por conta das chuvas da última quarta (8), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou nesta quinta que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em bairros de Mauá ocorreu por causa das fortes chuvas que afetaram o funcionamento da Estação de Bombeamento de Mauá, prejudicando o abastecimento de água da cidade. A Companhia orienta aos consumidores o uso consciente da água armazenada nas caixas-d''água.



Após o retorno da energia, a estação de bombeamento voltou a funcionar durante a madrugada. “Dessa forma, o abastecimento de água está em fase de recuperação, com retomada de forma gradativa”, disse a Companhia, por meio de um comunicado. A previsão era de que o fornecimento fosse totalmente normalizado até a noite desta quinta. “Durante este período, pode haver reflexos no abastecimento nos seguintes bairros: Parque São Vicente, bairro do Zaira, Parque América, Oratório, Anchieta, bairro Primavera, Vila Vitória e região do Itaussu e Feital. A Sabesp está adotando medidas para reduzir os efeitos dessa interrupção e recomenda o uso consciente do volume das caixas-d’água. Imóveis que possuem caixa-d''água com reserva mínima para 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade o período de desabastecimento”, citam no documento. Ocorrências devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento da Sabesp pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligação gratuita) e pela Agência Virtual no site.