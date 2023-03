Biden: planejamos investir US$ 1,2 tri em infraestrutura ao longo de 10 anos

09/03/2023 | 19:14



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que planeja investir US$ 1,2 trilhão ao longo de 10 anos na reconstrução da infraestrutura do país. Biden disse que, para isso, empregará produtos e mão de obra americanos.

"Todos os produtos de construção usados em infraestrutura federal podem ser feitos nos EUA - madeira serrada, gás, drywall, vidro, fios de fibra óptica", citou, durante apresentação do orçamento para o ano fiscal de 2024 na Casa Branca nesta quinta-feira, 9. "Estradas, pontes serão construídos com produtos americanos."

A estratégia vai em encontro do plano de Biden de reposicionar o país na cadeia de suprimentos global: "vamos estar no início da cadeia, e não no fim".

O presidente também disse que vai aumentar o investimento em inovação, visando retomar a liderança no setor. "Éramos primeiro lugar em pesquisa e desenvolvimento no mundo e agora somos número 9. China era número 8 há uma década e agora são segundo lugar."