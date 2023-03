Polícia Civil e GCM fazem operação contra roubos e furtos em Santo André

Luana Mello



09/03/2023 | 16:48



A Polícia Civil de Santo André, em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal), realizou nesta quinta-feira (9) uma operação de combate a furtos e roubos, principalmente os cometidos por indivíduos em motocicletas.

Batizada de "Impacto", a iniciativa colocou cerca de 50 policiais e agentes da GCM nas ruas, em pontos estratégicos da cidade, principalmente aqueles com maior movimento de pessoas, entre pedestres e motoristas, como as avenidas Prestes Maia, Dom Jorge Marcos de Oliveira, Industrial, Gago Coutinho, Príncipe de Gales e José Amazonas, além das ruas Catequese e das Figueiras. Ao todo, pelo menos 30 motociclistas foram abordados pelos bloqueios, que devem continuar nos próximos dias, em diferentes locais.

Desde o início do ano, a PM (Polícia Militar) também tem realizado operações para reforçar o patrulhamento em toda a região.

ESTATÍSTICAS

A quantidade de assaltos tem crescido na cidade. No ano passado, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), 16.362 roubos e furtos foram registrados em Santo André, número 17% a mais que no mesmo período de 2021.