Ministério Público teria denunciado ex-marido de Titi Müller por violência psicológica

09/03/2023 | 17:11



O fim do relacionamento de Titi Müller e Tomás Bertoni não foi nada tranquilo. Mas, apesar do que muitos pensam, essa polêmica está longe de chegar ao fim. Isso porque, segundo o jornal Metrópoles, o guitarrista da banda Scalene teria sido denunciado pelo Ministério Público.

No documento obtido pelo veículo, o órgão público teria acusado Tomás de violentar psicologicamente a ex-esposa. As acusações estariam baseadas na Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra diversos tipos de agressões masculinas.

Além da denúncia, o Ministério teria feito um pedido de indenização. Nele, o guitarrista teria que pagar 100 mil reais por danos morais para Titi Müller.

Vale pontuar que, caso Tomás Bertoni seja condenado, ele pode cumprir uma pena que varia de seis meses a dois anos de prisão.