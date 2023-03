PC Siqueira tenta tirar própria vida: Não vou espetacularizar o ocorrido

09/03/2023 | 17:11



Aos 36 anos de idade, PC Siqueira passou por momentos difíceis no último dia 8 de março. O influenciador tentou tirar a própria vida, e foi socorrido pelos bombeiros. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira, dia 9, ele agradeceu o carinho e cuidado dos profissionais, afirmou que está bem e agradeceu a ajuda de todos nesse período.

Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do Sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura... No meio da confusão, Maria perdeu seu telefone, então, talvez a comunicação não esteja acontecendo, escreveu nos Stories.

Em seguida, PC afirmou que não irá espetacularizar o ocorrido, e agradeceu a ajuda de todos com dinheiro para comprar o seu remédio:

Continuo sendo ameaçado por semi-anônimos. Que vivem perto de mim. Não vou me calar ou ceder. Essa história vocês vão acompanhar de perto conforme eu for entendendo melhor. Agradeço a compreensão. Conto com vocês na luta contra o bullying.

Vale pontuar que em 2021, PC também passou por momentos difíceis após quase morrer de overdose. Na época ele celebrou sua segunda chance de viver. Reforçando que está tudo bem, o influenciador novamente apareceu em suas redes sociais e mandou um recado:

Ganhei mais uma batalha. A guerra continua.