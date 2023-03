Anitta em Elite: Netflix anuncia chegada da estrela pop à série

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/03/2023 | 16:55



A Netflix anuncia a chegada da estrela pop Anitta ao elenco da 7ª temporada de Elite. A artista – indicada ao Grammy de Artista Revelação – fará sua estreia internacional no mundo do entretenimento com a participação na série espanhola.

O elenco conta com nomes como André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayuso. A temporada contará também com novos membros, como Mirela Balic (Cristo e Rey), Fernando Lindez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória).

A sétima temporada de Elite foi criada por Carlos Montero (In Love All Over Again) e Jaime Vaca (A Different View) e está atualmente em fase de produção.