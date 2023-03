Ministério anuncia Patrícia Lima como secretária de Agricultura Familiar

09/03/2023 | 15:56



O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, informou que a agrônoma Patrícia Vasconcelos Lima será a secretária de Agricultura Familiar e Agroecologia da pasta. Patrícia já foi secretária da Agricultura Familiar do Estado do Piauí.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), será a primeira mulher a comandar a pasta.

O ministério afirmou também que Vanderley Ziger, inicialmente escolhido para o cargo, não poderá assumir o posto por problemas de saúde.