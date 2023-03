Alagamento interrompe circulação de trens nas estações Santo André e São Caetano da CPTM

09/03/2023 | 15:43



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) interrompeu a circulação dos trens nas estações Santo André e São Caetano por conta das chuvas que atingem o Grande ABC nesta quinta-feira (9).

Segundo a Companhia, as vias estão alagadas, o que impede a passagem dos vagões com passageiros. Até às 15h45, a situação não havia sido normalizada. Na última quarta (8), também por conta das chuvas, o telhado de uma casa ficou destruído e duas crianças ficaram levemente feridas em Mauá.

ESTADO DE ATENÇÃO

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quinta, de acordo com informações do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo), em razão de áreas de instabilidade vindas do interior que começam a atuar na capital paulista.

Desde as 14 horas, chove forte no centro, na zona oeste e em bairros da zona norte. "Há potencial para alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento", alertou o CGE.