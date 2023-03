Red Hot Chili Peppers divulga datas de shows no Brasil

09/03/2023 | 15:36



O suspense acabou. A banda americana Red Hot Chili Peppers postou em suas redes sociais as datas em que se apresentará no Brasil. A passagem do grupo por aqui começa pelo Rio de Janeiro, em 4 de novembro, depois Brasília, no dia 7, São Paulo, dia 10, Curitiba, 13, e Porto Alegre no dia 16.

A turnê do Red Hot vai passar por vários países este ano. Em 29 de março chega a Vancouver, depois será a vez de Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madri, Viena, Glasgow, na Escócia.

Formado em 1983 na cidade de Los Angeles, o Red Hot Chili Peppers atingiu o sucesso mundial com seu quinto álbum de estúdio, Blood Sugar Sex Magik de 1991, que tem Under The Bridge, Give It Away e Suck My Kiss, entre outras canções. Em 2022, a banda lançou dois álbuns, o Return of the Dream Canteen e Unlimited Love.

Em 2021, o Red Hot Chilli Peppers vendeu seu catálogo de álbuns a um dos gigantes da gestão de direitos musicais, o British Hipgnosis, por um valor estimado entre US$ 140 milhões e US$ 150 milhões.

Veja as datas do Red Hot Chili Peppers no Brasil:

4 DE NOVEMBRO

Rio de Janeiro

Estádio Engenhão Nilton Santos

7 DE NOVEMBRO

Brasília

Arena BSB Mané Garrincha

10 DE NOVEMBRO

São Paulo

Estádio do Morumbi

13 DE NOVEMBRO

Curitiba

Estádio Couto Pereira

16 DE NOVEMBRO

Porto Alegre

Arena do Grêmio