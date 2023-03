Saldo líquido de emprego formal é positivo em 83.297 vagas em janeiro no Caged

09/03/2023 | 14:19



O Brasil criou 83.297 vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério do Trabalho. O resultado decorreu de 1.874.226 de admissões e de 1.790.929 de demissões.

No mesmo mês de 2022 foram criadas 167.269 vagas, na série com ajustes.

O resultado de janeiro de 2023 ficou maior do que a mediana positiva de 70 mil de postos de trabalho, conforme as estimativas dos economistas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de abertura líquida de 21,583 mil a 132 mil vagas.