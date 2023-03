Polícia Civil apreende bebidas falsificadas e investiga distribuição no Grande ABC

Pamela Cadamuro



09/03/2023 | 14:00



A Polícia Civil de Santo André investiga a distribuição e venda de bebidas alcoólicas falsificadas em estabelecimentos da região. Na última semana, cerca de 100 garrafas de whisky com rótulos de marcas como Jack Daniel''''''''s e White Horse, além de garrafas de vodka com a marca Absolut, foram apreendidas em adegas da cidade e em Mauá, além da zona Leste de São Paulo.

De acordo com o delegado André Luis José dos Santos, responsável pela investigação, as apreensões começaram a partir de um estabelecimento andreense. Ao todo, seis adegas foram alvo dos mandados de busca e apreensão e agora o objetivo é descobrir a origem da "rota" dessas bebidas antes de chegarem ao Grande ABC. "Os comerciantes alegam que compraram as bebidas em outros estabelecimentos, mas sem saber da adulteração. Esse, no entanto, é um crime contra a saúde pública, o consumo de uma bebida falsificada pode causar sérios problemas, por isso precisamos chegar ao responsável por adulterar e distribuir tudo por aqui", disse. Até o momento, ninguém foi preso.

A ação foi acompanhada pela Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), que emitiu um parecer confirmando a falsificação. As informações das garrafas apreendidas foram comparadas com lotes originais que sairam das fábricas e as informações, que funcionam como uma "impressão digital", não bateram. A polícia também aguarda os laudos do Instituto de Criminalística sobre a adulteração das bebidas e dos selos da Receita Federal também presentes nos produtos.