Heloísa Périssé e Guito são os primeiros participantes revelados da Dança dos Famosos

09/03/2023 | 14:11



Está chegando a hora de remexer o esqueleto. O motivo? A nova temporada da Dança dos Famosos estreia no próximo domingo, dia 12, e os primeiros participantes já estão sendo revelados.

Nesta quinta-feira, dia 9, Ana Maria Braga abriu o jogo durante o programa Mais Você e contou que Heloísa Périssé e Guito estão confirmadíssimos no quadro do Domingão do Huck.

- Eu entrei no ano com a energia de me desafiar em alguma coisa. Eu pensei no meu coração: Eu vou voltar a dançar. [...] Nesse ínterim surge esse convite. Eu falei: É o universo, é de Deus. Aí eu aceitei, falei: Vamos ver no que vai dar, disse a atriz em conversa virtual com a apresentadora.

Por outro lado, o intérprete de Tibério em Pantanal não conseguiu conversar com Ana Maria, mas mandou um vídeo para os telespectadores:

- Aguardo a torcida de todos vocês. Vou aprender a arte do molejo.