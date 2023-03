Chris Rock causa nova polêmica ao dizer que não gosta das próprias filhas

09/03/2023 | 14:10



E mais uma vez Chris Rock está sendo criticado por suas falas no especial Selective Outrage, que foi ao ar no último sábado, dia 4, como o primeiro live streaming da Netflix. Durante o stand-up, o comediante falou tanto de assuntos pessoais, como sempre com seu humor ácido, quanto da maior polêmica envolvendo seu nome: o tapa que levou de Will Smith na cerimônia do Oscar.

Mas agora é outra piada mal interpretada que deixou o astro em mais uma saia justa. Segundo o jornal Daily Mail, Chris teria afirmado que não gosta de suas próprias filhas, Lola Simone, que tem 20 anos de idade, e Zahra Savannah, que está com 18 anos, por elas serem ricas e mimadas. - Eu amo minhas filhas, amo minhas filhas; mas não gosto delas. Não gosto das minhas filhas. Você sabe o motivo pelo qual não gosto das minhas filhas? Porque minhas filhas são ricas. Minhas filhas são ricas e mimadas.

Chris explicou que veio de uma família muito pobre, bem conhecida aqui no Brasil por conta da série Todo Mundo Odeia o Chris, e que é desafiador lidar com as diferenças de criação, principalmente por ser agora um milionário e poder dar para suas filhas o melhor, como a possibilidade de estudar em Paris, na França.

Apesar do ator ter declarado seu amor pelas filhas diversas vezes, produzindo até mesmo um documentário para elas, os internautas não perdoaram as falas, principalmente quando Chris contou que certa vez pediu ao diretor da escola para expulsar sua filha por ela ter sido pega bebendo com amigas.

Desde que falou de forma pejorativa sobre Jada Pinkett Smith, a esposa de Will Smith, a chamando de v****a, Chris vem sendo acusado de machismo. Agora, internautas o chamaram de hipócrita por não permitir que sua filha se divirta enquanto ele ofende pessoas deliberadamente.