09/03/2023 | 13:55



A partir de 1991, artistas musicais passaram a realizar os shows do Super Bowl – jogo que define o campeão da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. A ideia nasceu com o objetivo de reter o interesse dos telespectadores durante o intervalo do evento. E, desde então, conta com apresentações de grandes nomes, a exemplo de Michael Jackson, Prince e Rolling Stones.

A seguir, veja quais foram os 10 shows do Super Bowl mais assistidos de todos os tempos. Dados são da empresa de pesquisas Nielsen.