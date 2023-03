Marrone, da dupla com Bruno, revela reação após procedimento estético: Levei um susto

09/03/2023 | 13:10



Marrone, da dupla com Bruno, fez uma série de procedimentos estéticos no rosto, tanto para dar uma renovada no visual quanto para disfarçar alguns sinais do envelhecimento. Acontece que o cantor acabou se surpreendendo com o quanto ficou diferente após as mudanças.

Em participação no Fofocalizando, do SBT, ele contou que fez lifting, rinoplastia e intervenções nas pálpebras, olhos, lábios e orelhas. Porém, ao se olhar no espelho pela primeira vez, levou um susto:

- Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando no espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação.