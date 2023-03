Casa Ronald McDonald Abc promove Feijoada na Cervejaria Madalena após duas edições delivery

Coluna Social



09/03/2023 | 11:44



Com o objetivo de celebrar o aniversário da Casa Ronald McDonald ABC, no mês de abril, diversas ações estão em andamento, dentre elas, uma grande atividade para reunir apoiadores em prol da solidariedade e da alegria que é poder ajudar os que mais necessitam. Para isso, será realizada a terceira edição da Feijoada beneficente. Desta vez, o local escolhido é a Cervejaria Madalena, que traz espaço amplo, tanto com a área externa quanto a coberta, transportando as pessoas para a fabricação da bebida Premium. “Tivemos outras duas atividades com esta gastronomia. Foi um sucesso, mas devido à pandemia, não foi possível o contato com as pessoas. Tudo que queremos é confraternizar ao lado de todos e agradecer por mais um ano de lutas e conquistas”, comenta Leila Lopes, diretora da Casa Ronald McDonald ABC.

A iniciativa será realizada no dia 01 de abril, das 12h às 16h, com feijoada à vontade, preparada pelos cozinheiros da Casa, que já tem a expertise da realização e muitos já conhecem a qualidade da iguaria. Aliás, o conceito será “feijoada glam”, com réchaud, tendo separação somente do feijão, com itens magros, carnes mais tradicionais, couve, torresmo, molho de pimenta do Chef e laranja. Há também participação de especialistas em gastronomia conhecidos de nossa região, que em breve serão divulgados como Embaixadores.

Além disso, a tarde reservará momentos interativos e de descontração com sorteios para toda família e a presença do grupo de samba Jeito de Ser.“Queremos trazer a alegria de estar de volta, comemorando com todos esta grandiosa hora. Todos amigos rotarianos também farão parte, pois sempre atuam com total relevância em nossas ações”, ratifica Nelson Tadeu, presidente da entidade andreense.

Esta será a primeira vez que a Cervejaria Madalena abre para um evento que tem o estilo musical diferenciado do local, que, tradicionalmente, é conhecido por rock. Porém para esta ação social, que deixará a casa direcionada para os convidados da entidade, mas também para os clientes do espaço que poderão adquirir o convite na portaria, fazem questão de somar de todas as formas. “Deixaremos o ambiente todo direcionado para clientes, que queiram integrar este ingresso beneficente. Para nós é uma honra receber esta iniciativa na casa, que tem tudo para ser tradicional. Cada dia mais focamos em atividades sociais”, comenta Renan Leonessa, diretor de marketing da Madalena, que ainda conta, que o dia será pet friendly, ou seja, o amigo pet pode fazer parte deste grande encontro. É uma oportunidade, também, para os clientes curtirem os tradicionais carros que sempre fazem sucesso na unidade.

Os ingressos serão vendidos da seguinte maneira: individual por R$ 100,00 ou combo com 4, sendo dois adultos e 2 crianças até 8 anos por R$ 180,00. Crianças de 8 a 12 anos pagam meia. O pacote dá direito também a 2 chopps para cada pessoa. Além disso, o pacote premium com 10 lugares. Consultar disponibilidade. Outra oportunidade que a data promoverá é de empresas participarem com cotas de patrocínio e ainda fomentarem a responsabilidade social. “Todos os esforços que fazemos são para fortalecer nosso compromisso com os que integram esta Casa. Temos uma equipe que nos auxilia e fortemente atua para o bem comum”, fomenta Rosemeiri Silva, supervisora de relacionamento, que está a todo vapor na captação para esta grande realização.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (11) 96331.4015 ou no site.