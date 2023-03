Simaria fala pela primeira vez sobre turbulenta separação de Simone e menciona saúde mental: A fama é traiçoeira

09/03/2023 | 11:10



Simaria Mendes foi convidada para discursar em uma palestra da ONU que rolou em São Paulo, na última quarta-feira, dia 8. Por lá, a cantora abordou a questão de saúde mental e aproveitou o espaço para deixar uma forte mensagem aos fãs.

A irmã de Simone Mendes começou agradecendo aos produtores da palestra pelo espaço e, em seguida, abordou a polêmica separação da dupla sertaneja que mantinha com sua irmã, mas sem citar nomes:

- Estou muito honrada de estar aqui falando com vocês, especialmente sendo uma artista, famosa e ter passado por situações nos últimos tempos super malucas assim, vendo meu nome na boca do povo, de uma forma muito inconsequente e com tantas mentiras inventadas ao meu respeito.

Na sequência, Simaria decidiu falar sobre como enfrentou o sucesso e lidou com a enorme fama que ganhou Brasil afora ao lado de Simone.

- Porque normalmente o sucesso sobe à cabeça e você fica meio despirocado. Não é nem o sucesso, é a fama, a fama é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama.

Depois de admitir que sentiu dificuldade em lidar com o fato de se tornar uma celebridade, Simaria contou que procurou a ajuda de psicólogos e psiquiatras para poder trabalhar a questão e encontrar um equilíbrio para sua saúde mental.

- Até hoje eu faço terapia, uso os meus médicos quando necessário... Eu tenho uma coisa dentro de mim que é um pensamento meu, se você não está legal, se você não está bem, você precisa buscar ajuda. A gente precisa parar de achar que psiquiatra e psicólogo é para maluco, como diziam lá atrás. Ainda têm pessoas que pensam assim, é necessário quebrar esse tabu, enfatizou a cantora.