Em meio à polêmica, Rei Charles III decide títulos dos filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle

09/03/2023 | 11:11



Após diversas polêmicas envolvendo o Príncipe Harry e Meghan Markle, o Rei Charles III finalmente concedeu títulos reais para seus dois netos. A decisão foi anunciada na quarta-feira, dia 8, pelos representantes da realeza e, para alívio de todos, eles terão o título de Príncipe Archie Harrison e Princesa Lilibet Diana. Para quem não sabe, antes disso o site oficial da Família Real Britânica os anunciava como mestre Archie e senhorita Lilibet.

Segundo um porta-voz do casal confirmou à revista People, a mudança, no entanto, não é novidade para os monarcas, já que se trata de um direito das crianças por estarem na linha de sucessão ao trono britânico, depois dos filhos do Príncipe William. A regra foi estabelecida pelo Rei George V, como explicou o representante do casal.

- Os títulos das crianças são um direito de primogenitura desde que seu avô se tornou monarca. Este assunto estava sendo tratado diretamente por algum tempo com o Palácio de Buckingham.

A única razão para os bebês não terem recebido os títulos assim que nasceram era porque eles são bisnetos da então Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022. Após se casarem, a avó de Harry concedeu os títulos de Duque e Duquesa de Sussex a Harry e Meghan, e mesmo após eles terem abdicado de suas funções reais, os dois ainda possuem o direito a denominação.

Lembrando que a Princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor foi batizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo reverendo John Taylor. Uma fonte próxima ao casal teria afirmado que Rei Charles III, a Rainha Consorte Camilla e o Príncipe William e a Princesa de Gales Kate Middleton foram convidados para a cerimônia, mas não compareceram.