Cachorros invadem palco de Faustão na Band e fazem xixi no estúdio

09/03/2023 | 11:11



Fausto Silva se divertiu muito ao receber a visita de uma série de cãezinhos no Faustão na Band da última quarta-feira, dia 8. Os animais divertiram o apresentador e ainda arrancaram vários suspiros da plateia, que não aguentaram tamanha fofura.

Apesar de muito bem treinados, os cachorrinhos também ficam nervosos com os holofotes e alguns deles acabaram aprontando uma logo no palco do programa. Enquanto o apresentador conversava com o especialista em cães, Claudio Rotenberg, alguns animais foram um pouco atrás e marcaram território.

No mesmo momento, várias pessoas na plateia soltaram risadas e gritos com a surpresa da situação. Faustão levou na boa e até fez piada com o xixi dos cães. Tem nem como sentir raiva dessas fofuras, né?

- Eles estão batizando aqui o estúdio? O que marca primeiro é o mais valente ou o mais inconsequente?, brincou o apresentador.