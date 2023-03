Charge do dia

Seri



09/03/2023 | 10:55



A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quarta-feira (8) a criação do programa Mãe Andreense, direcionado para mulheres em vulnerabilidade social. O objetivo é promover um acompanhamento contínuo à saúde desse público em diferentes etapas da vida, desde a menarca (primeira menstruação) até a menopausa. Com a atuação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a equipe municipal esquematizou ações de conscientização, cuidado e tratamento preventivo para doenças, como as sexualmente transmissíveis e diversos tipos de câncer. Também planejou serviços direcionados para grávidas e puérperas. Na medida de combate à precariedade menstrual, haverá a distribuição gratuita de absorventes íntimos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nas UBSs. O material é direcionado para pessoas que menstruam e estão cadastradas no Programa Bolsa Família e vinculadas ao SUS (Sistema Único de Saúde). A faixa etária é entre 10 e 50 anos de idade.