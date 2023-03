Inteligência Artificial cria roteiros de viagem no mundo inteiro em apenas 30 segundos

Paulo Basso Jr.

09/03/2023 | 10:55



A Inteligência Artificial Roam Around foi criada para criar roteiros de viagem dos destinos mais variados do mundo em apenas 30 segundos. O procedimento é simples: basta acessar o site, indicar o lugar para o qual deseja ir, a data do passeio e quanto tempo pretende ficar lá.

O resultado, embora não seja extremamente preciso, é coerente e traz as principais atrações locais. Para isso, a Roam Around uma uma tecnologia chamada GPT3, que consiste em um modelo de linguagem autorregressivo que usa aprendizagem profunda para produzir texto semelhante ao humano.

Vale dizer que o roteiro de viagem é exibido em inglês. Dominar o idioma, portanto, é fundamental para pegar todas as dicas. Mas também dá para traduzi-las em ferramentas como o Google Translator que, embora também não seja precisa, ajuda bastante na hora de identificar o itinerário proposto.

Roteiros de viagem: Roma x São Bernardo

Ferramenta Roam Around

Fizemos o teste com a ferramenta Roam Around em dois destinos: Roma, com uma rota de viagem de quatro dias em outubro, e São Bernardo do Campo, com um itinerário de dois dias em abril. O objetivo foi pegar um roteiro bem turístico e outro não, para ver como a Inteligência Artificial se saia.

No caso de Roma, o resultado foi bom, com destaque para atrações próximas distribuídas de forma coerente. Pontos turísticos como o Coliseu, a Fontana di Trevi e a Basílica de São Pedro, no Vaticano, estavam lá.

São Bernardo também não decepcionou, mas apontou alguns lugares que não existem mais. É o caso do Mercado Municipal – atualmente, só o do Rudge Ramos está aberto, e não foi esse que ele apontou.

Por fim, testamos a ferramenta em um lugar não recomendado para rotas de viagem atualmente, como Bucha, na Ucrânia. E mesmo assim foram listadas atrações turísticas de forma qualitativa. Afinal, a Inteligência Artificial não foi usada para orientar destinos ou criar modelos personalizados, e sim o que há para fazer neles. E, para um modelo novo, saiu-se muito bem.

Vale lembrar que blogs confiáveis de viagem, revistas de boa qualidade e agências profissionais continuam sendo os melhores lugares para você não entrar em furadas e criar algo que, realmente, combine com você. O Roam Around não tem esse poder, mas ao menos serve como um bom indicador do que fazer nos lugares mais variados do mundo. E o melhor de tudo é que ele faz isso em apenas 30 segundos.