Xuxa Meneghel fala sobre pressão estética e dispara: Só vou fazer plástica quando eu quiser

09/03/2023 | 10:11



Xuxa Meneghel está prestes a completar 60 anos de idade. O aniversário da apresentadora é dia 27 de março, mas ela já está comemorando desde o início do mês. A Rainha dos Baixinhos tem marcado presença em uma série de programas de TV e o escolhido da vez foi o Saia Justa, do GNT.

Durante a conversa, Xuxa falou bastante sobre envelhecimento e fez um desabafo sobre as pressões estéticas que sofre, principalmente de outras mulheres.

- Eu vejo, por exemplo, na rede social. Quando a gente faz alguma coisa errada ou posta uma foto ruim, as primeiras que diminuem a gente são as mulheres. Não são os homens que vão lá diminuir a gente - seja um erro no trabalho, um erro de fala, de posição, seja lá qual for.

E continua:

- As mulheres estão tão acostumadas a serem diminuídas pelos homens, que elas acham que também estão nesse direito. Ao invés de darmos as mãos, a gente se empurra, porque a gente sempre foi empurrada. Enquanto existir esse empurra para baixo, enquanto a gente não acreditar na gente mesmo, a gente vai ficar só no sonho.

Meneghel ainda relata que nunca pensou em fazer cirúrgias plásticas e diz se incomodar com os constantes ataques à sua aparência.

- Larga do meu pé! Antes dos 60 anos eu já falava o que eu queria, imagina depois dos 60 anos. Me deixem em paz! Eu só vou fazer plástica quando eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser. Não precisa você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu tenho espelho em casa. Mas também tenho um homem que fala para mim que eu estou gostosa. Pronto, acabou.