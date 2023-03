Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, anuncia que pegou sarna na perna

09/03/2023 | 09:11



Karma? Na última quarta-feira, dia 8, Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, revelou nas redes sociais que pegou sarna. A revelação veio tempos depois da modelo se envolver em polêmicas por afirmar que as mulheres precisam ser submissas aos maridos, travando uma baita treta na web.

Nos Stories, Biah disse que estava sentindo muita coceira na perna quando procurou um médico e foi logo diagnosticada. Vale lembrar que a doença de pele é causada por um ácaro, sendo totalmente contagiosa. Sendo assim, os seguidores de Sorocaba ficaram preocupados com o bem-estar do sertanejo. Contudo, a influenciadora avisou que não transmitiu sarna para o marido, nem para os filhos: Theo, de dois anos de idade, e Fernanda, de oito meses de vida.

- Eu peguei uma espécie de sarna na perna. Já conseguimos conter, fiz o tratamento certinho e não espalhou pelo corpo. As crianças e o Fernando não pegaram. Foi bem localizado, não espalhou, disparou.

E continuou:

- Onde eu peguei isso só Deus sabe. Não sei se foi do cachorro, nem sei se o cachorro passa. Fui orientada e foi assim que tratei. Está secando já. No início é uma coceira infernal na perna, dá vontade de arrancar.

Polêmica

Para quem não se lembra, em fevereiro de 2023, Biah se tornou o assunto mais comentado da web por dizer que era submissa ao marido. No Instagram, ela chegou a criticar a capa de revista de Rihanna, em que a cantora apareceu à frente de seu marido, o rapper A$AP Rocky, dizendo que não gostou da foto pois o certo, segundo o pensamento dela, seria o homem conduzir a esposa.

Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência... Meu marido e autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida, protege a nossa família, sim sou submissa ao meu marido! Pois o respeito e honro! Submissa significa respeitar e honrar os líderes. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar respeitosamente. Triste que hoje a sociedade tem um papel distorcido do que é submissão, disse.

A modelo ainda usou a Bíblia como referência:

A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança.