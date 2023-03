Domitila deixa logo cair e Fred sai vitorioso do Quarto Branco; veja o que rolou na madrugada do BBB23!

09/03/2023 | 09:10



A madrugada foi agitada na casa do BBB23. Direto do Quarto Branco, Domitila dormiu e acabou soltando o logo. Com isso, ela foi desclassificada e entregou a vitória de bandeja para Fred - que já deixou o local. Tudo aconteceu por volta de 5h30 da manhã, depois de cerca de 18 horas de prova.

Assim que o fato ocorreu e Fred voltou para casa, Domitila foi avisada de que para ela o desafio ainda não havia chegado ao fim. A produção lhe entregou um kit sobrevivência e a emparedada ficará em um quarto separado até a próxima sexta-feira, dia 10.

Assim que voltou pra casa, Fred ficou de chamego com Larissa e contou tudo que teve que enfrentar no perigoso Quarto Branco.

Enquanto isso, na festa do líder...

Voltando um pouco no tempo, a madrugada desta quinta-feira, dia 9, também foi marcada pela famigerada festa do líder - sem líder. Apesar da ausência de Fred, os brothers curtiram muito a noite e rolou até beijão.

Pois é, depois de passarem a noite flertando, Sarah Aline e Ricardo protagonizaram o maior beijo na pista de dança.

Eita!