No Japão, Câmara Baixa do Parlamento aprova Ueda para a presidência do BoJ

09/03/2023 | 07:30



A Câmara Baixa do Parlamento japonês aprovou nesta quinta-feira (9) a indicação pelo governo de Kazuo Ueda para assumir como próximo presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês). O mandato do atual presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, vence no dia 8 de abril. Ueda é um ex-professor de economia da Universidade de Tóquio e integrou o comitê de política monetária do BC japonês entre 1998 e 2005.

A Câmara Baixa também aprovou os candidatos para os dois cargos de vice-presidente do BoJ: Ryozo Himino, ex-chefe da Agência de Serviços Financeiros, e Shinichi Uchida, atualmente diretor executivo do BoJ responsável por política monetária. A votação sobre os indicados ao BoJ na Câmara Alta do Parlamento está marcada para esta sexta-feira, dia 10. Fonte: Dow Jones Newswires.