Chuva derruba telhado de casa e atinge crianças em Mauá

Beatriz Mirelle e Heitor Mazzoco



09/03/2023 | 06:00



O temporal que atingiu o Grande ABC nesta quarta-feira (8) por ao menos uma hora causou transtornos e sustos aos moradores da região. O telhado de uma casa caiu na Rua José Cândido Cerqueira Leite, em Mauá, e duas crianças foram atingidas levemente. Em São Bernardo, pontos de alagamento foram registrados. As ruas Helvétia, no bairro Taboão, e Xavier de Toledo, na Pauliceia, ficaram com trechos intransitáveis para carros e pedestres.



A avenida Robert Kennedy com a avenida Piraporinha também apresentaram pontos de demora do escoamento da chuva. Em Diadema, duas árvores caíram, de acordo com a Prefeitura. Já na Capital, de acordo com os Bombeiros, uma mulher morreu após se afogar. “A vítima estava dentro do veículo submerso pelas águas da enchente”, disse nota dos Bombeiros. Posteriormente, equipes tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.



O caso ocorreu na Rua Gaivota, em Moema. Até as 18h15 desta quarta, os Bombeiros receberam 140 chamados para problemas em consequência da forte chuva. Foram 66 quedas de árvores, 61 enchentes e 13 desabamentos. Os dados são referentes à Capital e cidades da Grande São Paulo.