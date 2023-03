Mulheres com deficiência terão cursos em Rio Grande da Serra

Da Redação



09/03/2023 | 06:07



No Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência anunciou que irá reforçar o acesso aos serviços para mulheres com deficiência, expandindo o programa “Todas in-Rede” para o município do Grande ABC. De acordo com a pasta, a Prefeitura irá receber ações de incentivo e ficará responsável por planejar a melhor forma de colocá-las em prática.



Entre as atividades para autonomia e independência das mulheres com deficiência estão: cursos e oficinas para qualificação profissional, informações acessíveis, conteúdos exclusivos e contatos de redes de apoio.



Além também da rede de apoio local receber cursos EAD de prevenção à violência contra mulher com deficiência e de Língua Brasileira de Sinais para atendimentos às mulheres com deficiência que procuram por esses projetos. “O programa Todas in-Rede atua e fortalece diversas frentes como o empoderamento feminino dentro e fora de casa, o empreendedorismo, a geração de renda, além do enfrentamento contra a violência. O programa dá para a mulher a oportunidade que ela precisa, para que conquiste o que é de todas por direito, que são os direitos iguais”, disse Claudia Carletto, secretária-executiva da pasta.



Criado em 2020, o programa visa o empoderamento das mulheres com deficiência do Estado de São Paulo, buscando sua autonomia em diversos pilares como o acesso à informação, trabalho, renda e financeira, exercício dos direitos afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e autoestima e liderança. A iniciativa vai levar a Rio Grande da Serra ações que incentivem a independência e autonomia das mulheres com deficiência, oferecendo cursos de empreendedorismo, além de informações acessíveis sobre seus direitos.



De acordo com a secretaria, Rio Grande da Serra é o 72º município do Estado a aderir ao programa. A pasta afirma que a cidade tem mais de 4 mil pessoas com deficiência, sendo 54% mulheres. Além de atender diretamente este público, o programa também contempla profissionais da rede de proteção da região com capacitação para o atendimento das mulheres com deficiência vítimas de violência.



O Estado de São Paulo conta, até o momento, com 72 polos do Todas in-Rede, em cidades como Atibaia, Capivari, Jundiaí, Limeira, Mairiporã, Osasco, Peruíbe, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Bernardo e Várzea Paulista. Para mais informações sobre o programa, basta acessar o site do programa.