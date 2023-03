Santo André cria projeto para mulheres em vulnerabilidade

Beatriz Mirelle



09/03/2023 | 06:09



A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quarta-feira (8) a criação do programa Mãe Andreense, direcionado para mulheres em vulnerabilidade social. O objetivo é promover um acompanhamento contínuo à saúde desse público em diferentes etapas da vida, desde a menarca (primeira menstruação) até a menopausa. Com a atuação das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a equipe municipal esquematizou ações de conscientização, cuidado e tratamento preventivo para doenças, como as sexualmente transmissíveis e diversos tipos de câncer. Também planejou serviços direcionados para grávidas e puérperas. Na medida de combate à precariedade menstrual, haverá a distribuição gratuita de absorventes íntimos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, nas UBSs. O material é direcionado para pessoas que menstruam e estão cadastradas no Programa Bolsa Família e vinculadas ao SUS (Sistema Único de Saúde). A faixa etária é entre 10 e 50 anos de idade.



Na etapa de “planejamento familiar”, a Prefeitura continuará com oferta de métodos contraceptivos, assim como assistência no pré-natal, parto e pós-parto, com acompanhamento até o bebê completar dois anos. Além dos exames necessários durante a gestação, as mães receberão kit com itens de higiene (bolsa maternidade, fralda, cobertor etc.) e terão cursos com médicas, enfermeiras e nutricionistas da rede municipal. “Esses serviços nos postos fazem com que a ficha da pessoa fique ativa e ampliam a relação da nossa equipe com a população. Queremos que elas vejam os benefícios desse acompanhamento e o tornem algo rotineiro”, disse Ana Carolina Serra, presidente do Fundo Social de Solidariedade.



Em um País com taxas expressivas de abandono parental, a presença dos genitores é algo que a Prefeitura entende como um desafio. “Dependemos da vontade do outro. A participação das pessoas na política pública não pode ser obrigatória. Existe o convite para os parceiros participarem. Queremos facilitar o acesso para que os munícipes se sintam mais confortáveis”, disse Ana.



Para moradoras de rua e usuárias de drogas, Marcelo Delsir, secretário de Cidadania e Assistência Social de Santo André, reforça que o município possui o Consultório na Rua para viabilizar o contato com esse público. “Queremos que esse serviço contemple mais pessoas. Saímos de um ponto meramente de distribuição de absorventes para de cuidado mais rigoroso.”



LINHA DE CRÉDITO

A Desenvolve SP, agência de fomento financeiro do Estado, liberou R$ 50 milhões para financiar projetos de micro e pequenas empresas comandadas por mulheres no São Paulo.



A linha de crédito intitulada Desenvolve Mulher tem juros de 4% a 6% ao ano mais a taxa selic (13,45%). As mulheres que aceitarem têm até 60 meses para pagar o financiamento e carência de 36 meses. Elas já terão um crédito pré-aprovado de R$ 200 mil, no máximo. “Quantas profissionais e empresárias capacitadas nós temos, mas que precisam de treinamento e crédito. E estamos disponibilizando isso agora. Esse tem que ser um instrumento de fomento e emancipação. Um crédito acessível e barato, para que nossas mulheres empreendedoras possam se desenvolver e ganhar sua emancipação”, explicou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para ser elegível a receber o crédito, a empresa deverá ser administrada por uma mulher. No caso de sociedade, também é obrigatório que o sócio-administrador indicado na Jucesp (Junta Comercial de São Paulo) seja uma mulher. Além disso, a Desenvolve SP poderá consultar a classificação de risco da empresa.



A segunda linha de crédito é a Desenvolve Mulher Sustentável. Ela contará com taxas ainda menores para o financiamento de projetos de sustentabilidade, como compra e instalação de placas solares, melhoria de sistema de iluminação (energia fotovoltaica), substituição de equipamentos movidos a combustível fóssil por dispositivos com energia limpa, além de projetos de eficiência energética em geral.