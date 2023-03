Hotel das Cataratas ganha nota máxima em ranking da Forbes

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



09/03/2023 | 00:55



O Hotel das Cataratas, única opção de hospedagem dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR) foi o grande destaque brasileiro do Forbes Travel Guide 2023, guia que elege os melhores hotéis ao redor do mundo. A propriedade, que pertence ao grupo Belmond, foi a única opção de hospedagem do País classificada com nota máxima de cinco estrelas.

Hotel das Cataratas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel das Cataratas (@belmondhoteldascataratas)

O prédio colonial rosa do Hotel das Cataratas é um charme por fora e por dentro, onde os ambientes exibem elegantes elementos feitos em mármore e madeira escura. Na parte de trás do hotel, os visitantes encontram a piscina e os jardins compostos por árvores exóticas.

No terraço, por sua vez, dá para experimentar deliciosos drinques contemplando as quedas d’água das Cataratas do Iguaçu e os cenários naturais que cercam a região.

Uma das grandes vantagens de ficar no Hotel das Cataratas é a possibilidade de explorar o Parque Nacional do Iguaçu de forma exclusiva. Isso porque os hóspedes têm acesso às lajes e passarelas próximas quedas d’água antes e após o horário de abertura e fechamento do complexo. Em alguns casos, é possível até ficar sozinho diante de uma das sete maravilhas naturais do mundo.

—

Destaques do Hotel das Cataratas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel das Cataratas (@belmondhoteldascataratas)

A Forbes destaca alguns fatores importantes que ajudaram o Hotel das Cataratas a conseguir nota máxima no Travel Guide 2023:

O spa apresenta produtos brasileiros.

Ao amanhecer e ao entardecer, os hóspedes do Hotel das Cataratas têm as cataratas só para eles.

O hotel funciona como um excelente escritório de viagens interno e pode organizar passeios de safári na floresta tropical, observação de pássaros, rafting e tours de helicóptero pelas cataratas.

Uma vez por mês, o complexo oferece a chance exclusiva de presenciar o raro fenômeno do arco-íris lunar, no qual a lua cheia cria um arco multicolorido sobre as cataratas.

As atividades mais tradicionais do resort incluem tênis, piscinas e uma academia com grandes janelas panorâmicas.

Hotéis avaliados com quatro estrelas

O ranking também destacou outros hotéis brasileiros, que foram avaliados com quatro estrelas:

Abaixo, veja detalhes de cada um deles.

Belmond Copacabana Palace

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copacabana Palace (@belmondcopacabanapalace)

Conhecido como um dos hotéis mais sofisticados do Brasil, o Belmond Copacabana Palace é sinônimo de glamour no Rio de Janeiro (RJ). De quebra, o local é referência em alta gastronomia.

—

Hotel Emiliano

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Emiliano (@hotelemiliano)

Localizado na Oscar Freire, em São Paulo, o Hotel Emiliano oferece diferenciais como mordomo, menu de travesseiros e camas king-size com lençol de 500 fios. É uma ótima opção para viajantes exigentes.

—

Fasano São Paulo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fasano Gastronomy & Hotels (@fasano)

Com acomodações amplas, ambientes elegantes e mimos como serviço de mordomos, o Fasano São Paulo também foi avaliado com quatro estrelas. O empreendimento é lar de um dos restaurantes mais cobiçados da capital paulista.

—

Palácio Tangará

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pala´cio Tangara´ (@palaciotangara)

O Palácio Tangará é ponto de encontro de celebridades brasileiras e internacionais. Ele foi construído nos arredores do Parque Burle Marx e oferece experiências gastronômicas assinadas pelo conceituado chef Jean-Georges Vongerichten.

—

Hotéis recomendados

Fairmont Rio de Janeiro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fairmont Rio Copacabana (@fairmontrio)

Com vista para o Pão de Açúcar, o Fairmont Rio de Janeiro permite curtir a Cidade Maravilhosa de forma diferenciada. Os visitantes têm acesso a spa, academia e restaurante.

—

Hotel Fasano Rio de Janeiro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fasano Gastronomy & Hotels (@fasano)

O Hotel Fasano Rio de Janeiro é um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro (RJ). Vale a pena visitar o restaurante Gero Rio, especializado em gastronomia italiana, que fica dentro do empreendimento.

—

Hotel Unique

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Unique (@hotelunique)

O Hotel Unique chama a atenção de quem passa pela Avenida Brigadeiro Luís Antonio, em São Paulo (SP). Isso porque o prédio tem janelas redondas e formato de meia lua, que lembra o design de um barco.

—

Santa Teresa Hotel RJ

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santa Teresa Hotel RJ-MGallery (@santateresamgallery)

Com ambientes moderninhos, o Santa Teresa Hotel RJ é uma boa opção para quem procura uma hospedagem descolada e sofisticada na capital fluminense. O local tem restaurante com estrela Michelin e vista panorâmia para a baía.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe mais sobre o Hotel das Cataratas e outras opções de hospedagem incríveis no Brasil, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.