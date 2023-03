Volta de atacante é novidade do São Bernardo FC contra o Verdão

Da Redação



09/03/2023 | 06:06



Em meio aos treinamentos para o duelo contra o Palmeiras, no próximo sábado, o retorno integral do atacante Léo Jabá é a principal novidade do São Bernardo FC para o confronto. O jogador retorna com condições plenas após ficar fora de cinco partidas - quatro no Paulistão e a eliminação na Copa do Brasil.

Para o atacante, será uma final adiantada do Paulistão. “São as duas equipes que fizeram as melhores campanhas na competição. Do nosso lado, estamos em busca de um sonho. Por isso, será uma grande partida. Quem errar menos terá grande chance de sair com o resultado”, avaliou.



Léo Jabá chegou a jogar o segundo tempo da partida contra o Água Santa, válida pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o Tigre foi derrotado em casa pelo Netuno, por um a zero. “Agora é agradecer a Deus e à equipe médica que deu todo o suporte para voltar sem dores e 100% das minhas condições. Neste momento, o foco será total em busca da classificação”, completou o atacante.



ÁGUA SANTA

Outro representante do Grande ABC nas quartas de final, o Água Santa treinou ontem focado no trabalho técnico e físico. O Netuno joga segunda-feira contra o São Paulo. no Allianz Parque.