Santo André se prepara para Taça Independência

Após o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Fubebol definiu como será a forma de disputa e as partidas da Taça Independência. O torneio vai reunir os times que não se classificaram para as quartas de final do Paulistão. O Santo André joga em casa contra a Inter de Limeira, às 16h do próximo sábado (11), no Estádio Bruno José Daniel.



A competição substitui o Troféu do Interior e garante os clubes que não caíram para a Série A-2. Além do Ramalhão e da Inter, também participam o Guarani, a Portuguesa e o Mirassol. Já o Santos ficou de fora porque se encontra na elite do Campeonato Brasileiro.



No outro jogo da primeira fase da Taça Independência, O Guarani recebe a Portuguesa em Campinas, às 20h de amanhã. Por ter a melhor campanha entre as equipes participantes, o Mirassol entra diretamente nas semifinais da competição, assim como a equipe de melhor campanha entre os eliminados do interior nas quartas de final.



Os times se enfrentam em jogo único. Em caso empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. Guarani e Santo André jogam em casa porque tiveram uma pontuação maior na fase de grupos. O campeão receberá um prêmio de R$ 400 mil. O vice leva R$ 250 mil.



RAMALHÃO

O Santo André já se prepara para esse desafio. O técnico Matheus Costa avaliou que a equipe andreense tem condições de fazer um bom torneio e buscar o resultado positivo. “É uma nova competição que se inicia, de mata-mata. Cada jogo é uma final para nós. A próxima partida será ao lado do nosso torcedor. Será uma partida de muita batalha e disputa, até pela característica da Inter de Limeira. Estaremos no mesmo nível para avançarmos para a próxima fase”.



O técnico também enfatizou que o clube irá ao mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. O Santo André tem pela frente a Série D do Campeonato Brasileiro, e tem como objetivo conseguir o acesso no final do ano.