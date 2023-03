Sardano é o novo líder do governo Paulo Serra

Da Redação



09/03/2023 | 06:05



O vereador de Santo André Edson Sardano (PSD) foi escolhido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para ser o líder de governo na Câmara. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (8), em almoço com a base aliada. Para o experiente parlamentar, que está em seu terceiro mandato, a função é um reconhecimento da aliança que sempre teve com o Executivo. “Sempre fui um defensor do governo do Paulo e entendi como natural o convite, que muito me honrou. Como o governo está acertando muito, a tarefa será um pouco mais tranquila. O que não vai faltar é diálogo com os vereadores. Tem muita coisa boa para acontecer em Santo André”, disse Sardano, que já assume o posto na sessão de hoje.

Bastidores

Novo reitor da USCS?

Desde que o Diário revelou a ingerência do governo de José Auricchio Júnior (PSDB) na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com a lei que passou a centralizar as licitações da administração direta e indireta, ferindo a autonomia universitária, o que muita gente tem questionado é se a universidade passou a ter outro reitor que não Leandro Prearo: o próprio prefeito. O problema é que para assumir a função é necessário ter doutorado e não apenas ser doutor (como sinônimo de médico).