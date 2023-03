Palavra do Leitor - 9 de março de 2023

Da Redação



09/03/2023 | 06:03



Mulheres

Neste dia tão especial em que homenageamos todas as mulheres do mundo, quero resgatar e homenagear em nome de todas as grandes mulheres que conquistaram significativas vitórias utilizando-se simplesmente da inteligência, do amor, da dedicação e da humildade, não precisando utilizar-se de ferramentas impróprias tais como o corpo através do nudes, da guerra, da comunicação de baixo conteúdo. Parabéns a todas.



Vergilio Cordioli Filho - Instituto Amélia Rodrigues



Joias

Supostamente de Michelle e Bolsonaro, as valiosas joias da Arábia foram presente recebido pelo ministro. Michelle e Bolsonaro nunca viram nem usaram. É polêmico, mas já foi solucionado e é patrimônio brasileiro. Enquanto Lula assumiu em 2003 com modesta bagagem, pouco parou em Brasília (ficou passeando com o brinquedinho novo, o Boeing), numa grande tunga. Foram 11 caminhões-baú para o sítio de Atibaia, com presentes recebidos em sua gestão acima de R$ 200, que, legalmente, integram o acervo do governo brasileiro e outros objetos de valor, além do sumiço do crucifixo no gabinete presidencial desde a época de Itamar Franco. A diferença entre Lula e Bolsonaro é que um está imundo e o outro limpo, mas quem tem amigo fiel e poderoso se safa de tudo. De tudo mesmo e até se elege presidente!



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Venezuela

Li um artigo que dizia que “há dez anos morto, Chavez venceria a eleição hoje”. Como é possível um ditador que destruiu a linda Venezuela, deixou o povo na miséria, acabou com sua galinha dos ovos de ouro, o petróleo, estar com 58% de aprovação? É um povo que precisa ser estudado. Foram reduzidos a farrapos humanos. Encontrei uma menina, venezuelana no aeroporto e ela me disse que faltava tudo no seu país. Como explicar uma vida de sofrimento, de fome e pobreza herdadas do déspota Chavez? É uma verdadeira herança maldita, fruto de governantes populistas.



Izabel Avallone - Capital



Violência

‘Soldador e marido de colega bateram boca um dia antes doc rime em Mauá’ (Setecidades, dia 7). Loucura! As pessoas estão cada vez mais descontroladas! Impulso de vingança, violência! Estão tentando justificar a violência desproporcional. Que se faça justiça! Mas ele segue vivo; já a outra pessoa não teve a mesma chance!



Faby Silva - do Instagram



Azulão

‘São Caetano corre risco de ser rebaixado da Série A-2’ (Esportes, ontem). Por que os times da Capital e o Santos não se unem e emprestam jogadores não aproveitados para os times como o São Caetano, por exemplo? Fariam trabalho de manutenção e oportunidades ao futebol paulista. O Santos tem elenco grande, tem jogador lá que sai na rua e nenhum torcedor reconhece, manda para ajudar os times para se manterem nas divisões principais do Paulista e, quando precisar, se reapresentam.



Edson Pupo - do Facebook