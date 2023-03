Boxeador andreense reconquista título brasileiro dos pesos galos

Da Redação



08/03/2023 | 19:54



O pugilista andreense Rubens “Manchinha” Santos reconquistou o título Brasileiro dos Pesos Galo ao derrotar Waldeci Ferreira (Pará) no último sábado (4). O cinturão voltou para suas mãos depois de dois anos, após perdê-lo em 2021.

“Manchinha tentou revanche, mas o detentor do cinturão não aceitou e preferiu deixar o título da categoria vago a defender. Portanto, para tornar se campeão, Manchinha teria que enfrentar e vencer Ferreira”, explicou o manager Ivan de Oliveira.

No ringue, o atleta iniciou o combate cauteloso. A partir da metade do segundo round, ele passou a desferir mais golpes. No terceiro assalto, Manchinha aumentou o ritmo até vencer a disputa por nocaute técnico. Com este resultado, Rubens “Manchinha” Santos a reconquistou o cinturão de campeão Brasileiro e agora ostenta um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota. “Fiz um camp de treinamento muito bom para essa luta. Atingi a categoria muito bem e fiz uma ótima recuperação. Estava com a estratégia na cabeça e consegui colocar em prática todo o plano tático. Estou muito feliz com o meu desempenho e sei que estou no caminho certo”, relatou Manchinha.

O boxeador pretende lutar outras três vezes neste ano, já que em 2024 ele disputa o título latino da categoria.

DIAMANTE NEGRO

Na abertura do programa, Pedro “Diamante Negro” Conceição, outro atleta que já representou o Brasil em campeonato continental e mundial juvenil, aparece como uma das figuras mais valiosas do boxe profissional nacional atual. Dono de um estilo clássico e muito técnico, Pedro esbanjou talento e muito controle de distância, dominando Harold Araújo, a quem venceu por pontos em decisão unânime também em uma luta do fim de semana. “A preparação foi muito forte com meus parceiros de treino, então quando cheguei na luta, estava confiante que teria uma boa performance e foi o que aconteceu”, explicou Diamante Negro.

Já o técnico da equipe, João Victor de Oliveira, falou sobre a preparação dos atletas e quais serão os próximos passos deles. “Ambos renderam muito bem nos treinamentos físicos e técnicos, sinto que houve evolução. Fizemos bons sparings e creio que isso amadureceu e deu mais confiança aos dois atletas”, relatou.

A equipe de boxe The Oliveira Brothers tem raízes andreenses. Servilio de Oliveira, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe, é pai dos fundadores da equipe, Gabriel é Ivan de Oliveira. Além do técnico João Victor, filho mais velho de Ivan, a equipe ainda conta com Luiz “Bolinha” Oliveira, segundo filho de Ivan, que faz parte da equipe olímpica permanente e está na rota da classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.