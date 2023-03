Bolsas de NY fecham mistas, após discurso de Jerome Powell sobre juros do Fed

08/03/2023 | 18:26



As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quarta-feira, 8, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, esclarecer que uma alta de 50 pontos-base nos juros em março ainda não é garantida, apesar da precificação do mercado.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,18%, a 32.798,40 pontos; o S&P 500 avançou 0,14%, a 3.992,01 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,40%, a 11.576,00 pontos. A ação da Apple (+0,84%) esteve entre os destaques do pregão, após relatório da WedBush Securities citar melhora da demanda por iPhone na China.

Os índices acionários oscilaram entre ganhos e perdas desde a abertura, em busca de um direcionamento um dia após Powell deixar em aberto a possibilidade de intensificar o ritmo de aperto.

Hoje, na Câmara dos Representantes, Powell repetiu a mensagem que já havia transmitido a senadores ontem, mas ponderou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) ainda pretende analisar os próximos dados de emprego (payroll) e inflação ao consumidor (CPI) antes de definir o ajuste do encontro deste mês. "Ainda não tomamos uma decisão sobre a reunião de março", disse.

A aparente modulação no discurso contribuiu para a estabilização dos negócios estrangeiros, mas sem ímpeto generalizado. Até porque o mercado ainda espera um retorno do Fed à dose mais agressiva de alta de 50 pontos-base e o Livro Bege, divulgado nesta tarde, falou em pressões inflacionárias "generalizadas".

"Parece que Wall Street está se preparando para uma recessão. A gravidade de uma recessão dependerá do que acontecer com os próximos relatórios de inflação", afirma o analista Edward Moya, da Oanda.