Região registra pontos de alagamento durante temporal nesta quarta (8)

Beatriz Mirelle



08/03/2023 | 18:10



O temporal que atingiu o Grande ABC nesta quarta-feira (8) por cerca de uma hora causou pontos de alagamento em São Bernardo. As ruas Helvétia, no bairro Taboão, e Xavier de Toledo, na Pauliceia, ficaram com trechos intransitáveis para carros e pedestres. Os agentes de trânsito controlaram o fluxo e neste momento a água já começa a baixar. A avenida Robert Kennedy com a avenida Piraporinha também apresentaram pontos de demora do escoamento da chuva.

Em Santo André, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes, com ventos e raios. Em Mauá, o Corpo de Bombeiros também acompanha a situação por conta dos recentes deslizamentos registrados na cidade.

A reportagem está em atualização.