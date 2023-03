Trem apresenta problema e causa lentidão na Linha 10-Turquesa da CPTM

Da Redação



08/03/2023 | 17:42



Um trem que faz parte da Linha 10-Turquesa, que passa pelo Grande ABC, apresentou problema na tarde desta quarta-feira (8) e prejudicou os passageiros. As plataformas ficaram lotadas.

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), uma falha de tração foi registrada por volta das 17h na Estação Tamanduateí, o que causou a "reconfiguração da operação". As composições estão circulando em via única pelo trecho, o que tem provocado lentidão no transporte.

A reportagem está em atualização.